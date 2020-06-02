骆惠宁：国安法会侵害港人自由的说法是耸人听闻

香港中联办主任骆惠宁昨天（1日）指责有人发表香港国安法会侵害香港市民自由的言论是耸人听闻，并说仅八天就有292万多人到户外签名或是参与网上联署，充分说明香港维护国家安全立法是人心所向、势在必行。

据中联办官网发布的消息，骆惠宁当天在“撑国安立法”签名交接仪式从香港各界撑国安立法联合阵线召集人谭耀宗手中接收了签名册。

骆惠宁说，这些签名册表达的是港人的真诚期盼，并说全国人大5月28日通过香港维护国家安全立法决定，鲜明表达了包括香港人在内的14亿中国人民的共同心声和钢铁般意志。

骆惠宁强调，依法防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动，将会为香港长期繁荣稳定提供坚实的安全屏障，将会更有效地保护香港居民的合法权益，将会有力推动“一国两制”事业行稳致远。

对于有人说国安法出台后，市民没有言论、出版、集会、游行自由了，甚至出国旅游、和外国人吃饭都会被抓起来，骆惠宁指责这是耸人听闻。他说：“这种把广大市民合法权利和极少数危害国家安全犯罪捆绑起来的说法，无非是要在社会制造无端恐惧，挑拨仇恨。希望市民们擦亮眼睛，看穿一些人的卑劣伎俩，与谣言背后的政治图谋做坚决的切割。”

至于美国扬言就香港维护国安立法采取制裁，骆惠宁说，这恰恰证明他们关心的根本不是香港的前途，而是把香港作为遏制中国发展的一颗棋子，这也更加说明用国安法反外部势力干涉的迫切性。

骆惠宁说：“对一切外来干预，我们都将采取有力措施予以回击。香港有今天的发展成就，靠的是自己的打拼，靠的是祖国的支持，不是哪个外国的恩赐。我说过，香港精神一直在，香港优势仍然在，国家支持始终在；现在我想强调，在国安法的保护下，香港一定能够战胜风浪、迎来新天。”