李克强：地摊小店经济是中国生机

中国总理李克强昨天（1日）山东考察时说，地摊经济、小店经济是就业岗位的重要来源，是人间的烟火，和“高大上”一样，是中国的生机。

据中国政府网发布的消息，李克强当时上午考察山东烟台一处老旧小区时，来到一家熟食摊前，问摊主冠病疫情期间受了多大影响、是否享受到房租减免，员工工资能否照发等。

老板说，疫情期间生意几乎没了，但房租减免了四个月，总算渡过了难关。现在经营基本恢复了正常，加上又允许在店外摆摊，很受市民的欢迎，人气慢慢回来了。

据报道，李克强也关切地询问围拢过来的商户和摊主，前几个月收入降没降。大家普遍反映差不多降了三四成，好在国家及时出了扶持政策，总算挺过来。

一位摊主对李克强说：“我们现在活过来了，将来我们要报效国家、服务社会”。

李克强说，国家是人民组成的，人民好了，国家才能好。靠每个人的奋斗，大家都好了，国家就更好。

他也说：“市场、企业、个体工商户活起来，生存下去，再发展起来，国家才能更好！我们会给你们支持的。”

李克强也与部分小微企业主开了站谈会。据报道，李克强重点了解金融支持稳企业保就业政策落实情况，仔细询问小微企业目前融资实际利率、授信额度以及经营状况等。

一位从事“互联网+教育”的小微企业主告诉李克强：“在我们这里，大家遇到的普遍难题是没有固定资产，授信额度只能给到500万元（人民币，98万新元）。”

在获知这家企业员工30％是博士和硕士，其余均为本科以上后，李克强对随行的央行行长易纲说：“像这样的‘双创’企业属于新业态，大多是轻资产、重智力。金融机构不仅要把知识产权作为融资担保依据，而且要研究将人力资本作为授信额度担保的重要依据。我们就拿今天这个个例作为研究解决这一问题的样本，不只为了这一家企业，而是为了解决全国更多这样小微企业的融资难题。”

听到这里，这位小微企业主对李克强说：“如果这一政策能够落实，今年我还会再招500名以上大学生。”

据报道，李克强当即说：“那我们会给你更大的支持。”他也说，今年大学毕业生再创历史新高，达到874万人，希望各个企业都能多招一些人，特别是大学生，关键时候拉他们一把，国家会给企业更大的财政金融支持。

站谈会结束后，据报道，易纲主动找到那位小微创业主，要了名片。