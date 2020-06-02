武汉中心医院再有染冠病医生离世 曾“面容变黑”

武汉市中心医院医师胡卫锋日前因抢救无效离世，生前因感染2019冠状病毒进行了长达四个多月的治疗，面容一度变黑，病情一直备受公众的关注和关心。他是该医院第五名感染冠病后离世的医生。

据澎湃新闻报道，武汉市中心医院一位知情人士说，她是在今天早上6时许听闻胡卫锋离世的消息。她介绍，胡卫锋的病情相对较重，在病中情绪也不稳定。

另一位权威人士介绍，胡卫锋在4月22日出现脑出血状况，医护人员对其进行抢救，“抢救了一个多月了，但他脑出血情况很严重。”

中国央视新闻此前报道，胡卫锋于1月中下旬被确诊感染冠病，在武汉市中心医院进行治疗。他在2月7日转入武汉市肺科医院重症病房并施行ECMO（人工心肺）。之后的3月3日，胡卫锋又被转院治疗，并在11天后的3月14日，病情明显好转，于22日撤下ECMO。

胡卫锋在4月11日已拔除气管切开套管，且能够正常讲话，在三天后转入了普通病房。

在长达四个多月的医治中，胡卫锋和心外科副主任医师易凡都曾“面容变黑”，病情一直备受公众的关注和关心。此前的5月6日，易凡已经康复出院。

在胡卫锋之前，武汉市中心医院眼科医生李文亮、主任医师梅仲明、甲状腺乳腺外科主任医师江学庆、眼科副主任医师朱和平等四位医生已先后感染冠病不幸离世。

另据此前报道，按照武汉市中心医院的一份内部统计数据，截至2月9日17时，该院公卫科共上报职工新冠确诊病例68例，院外门诊观察147人，住院142人，纳入医学观察医务人员共266人。



