袁国勇：相信香港有很多隐性传播

香港沙田沥源邨至少有五名居民证实确诊感染2019冠状病毒疾病，香港大学微生物学系讲座教授袁国勇昨晚深夜到场视察后，今早（2日）受访时表示，有理由相信香港目前有很多隐性传播，一些人的病症虽然很轻，但也有人在被感染后情况严重。

据香港电台网站报道，香港在度过16天没有出现本地病例后，前天再现两例本地感染个案，为居住沙田沥源邨的夫妻，两人均无外游纪录。昨天新增的三名冠病确诊患者，也沥源村女患者有关。

不过，袁国勇指出，由于没有重要的环境因素导致交叉感染，因此没有要求居民撤离，最重要是所有居民交回深喉唾液样本，希望找出有多少人受感染，相信今日能够取得全部样本。

袁国勇说，目前有理由相信本港现时有很多隐性传播，天气虽然回暖，许多人的病征可能很轻微，好处是能够增加群体免疫，但也有人感染后可以很严重，包括近期确诊的34岁女患者。这名患者相对年轻，需通宵工作，免疫系统可能较差，病毒数量很高，有可能是事件中的超级病毒传播者。

被问到沥源邨禄泉楼的确诊患者会否在电梯感染病毒，袁国勇表示不排除任何可能性，患者住在不同座向及楼层，部分人会共用其中两部电梯，他们的信箱位置很近，出大闸时也要用手推门，可能因而感染。

对于接送女患者到医院的救护员确诊，同样无病征，袁国勇表示，每个人的情况不同，要视乎个人的免疫反应，部分人或可以制造干扰素对抗病毒。

被问到是否需要收紧限聚令，袁国勇说，目前最大的失误是检测数量太少，澳门每日可以检测5000个样本，但香港只是1000至2000个。