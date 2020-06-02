台湾海巡署4000吨级巡防舰下水 命名“嘉义”舰

台湾海岸巡防署首艘4000吨级的巡防舰，在今天（2日）的下水典礼上，被命名为“嘉义”舰，主持典礼的台湾总统蔡英文致辞时说，台湾不仅让世界看到守护国土的决心，更让台湾造船产业，走出全球的产业低潮，培养自己的人才，为台湾的造船业带来新的曙光。

综合《联合报》和《自由时报》报道，依照“海洋委员会海巡署舰船艇命名基本原则”，考量嘉义县内有嘉南平原接壤玉山 ，为台湾重要地标，县内渔业产量居中部县市之冠，与最大吨位海巡旗舰相称非常合适。

嘉义舰全长125公尺，船宽16.5公尺，吨位虽然号称4000吨，满水位有5010吨，续航力有一万海哩。船舰配备镇海火箭弹及20机炮，另外还设有负压隔离病房、负压隔离罩（舱），医疗能量相当于一间野战医院，战时可以撤除武器装播，改为医疗救援船舰，或用于国际人道救援行动，舰上可起降空勤总队黑鹰直升机及海军反潜直升机。

蔡英文指出，嘉义舰开创了两个新的里程碑。首先，这艘巡防舰不仅是和传奇级巡防舰的设计厂商，进行国际合作的成功案例，也是现役及建造中海巡舰的最大型船只，可说是为海巡带来更坚强的力量。另外，嘉义舰，除了具有平战转换的功能，舰艇上也有手术室，以及负压隔离病房等医疗功能的舱间，能为台湾海上医疗救护能量，写下崭新的一页。

蔡英文提出，未来有了嘉义舰的投入，在执行查缉走私、巡弋海疆，或者是协助救援的任务上，更能顺利安全。

今天出席典礼的贵宾包括行政院副院长陈其迈、国防部长严德发、海洋委员会主委李仲威、海巡署长陈国恩、国安会秘书长顾立雄、参谋总长黄曙光、海军司令刘志斌台船公司董事长郑文隆等人。由于命名为嘉义舰，因此除了高雄在地立委刘世芳等人之外，还邀请嘉义市长黄敏惠等嘉义市官员。