林郑：美国对港制裁损人不利己 处理骚乱双标

美国在中国全国人大决议推行香港国安法后宣布将撤销香港特殊待遇，香港特首林郑月娥今天对此表示，美国提出对港制裁是损人不利己，美国一直在香港获得实实在在的利益，强调对香港实施制裁只会损害美方利益。

综合香港明报及电台网站报道，林郑今天出席行政会议前表示，有外国政府高调称要就香港国安法采取行动，她只能形容他们有双重标准，对自己国家的安全十分重视，对香港情况就戴上有色眼镜去看待。她还说，美国政府近日如何处理其国内骚乱，在香港去年发生同样暴乱时又采取何种立场，正是“这种双重标准的取态”。

林郑表示，香港过去十多年是美国赚取贸易顺差最大的经济体；香港单方面给予美国护照持有人免签证待遇，但香港没获得美方给予同样待遇；香港为1300家在港美企提供CEPA（《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》）之下同等进入大陆市场的优惠政策；以及美国投资公司及基金等占香港证券市场交易量约五分之一，这些均是美国在港获得的利益。

她希望外国政府处理与港双边关系时谨慎，不应在经济疲弱时再打击双方经济。

林郑还批评部分外国政客有失实言论及无理指控，强调国家安全立法是中央事权，不同意绕过立法会的说法。

她重申，国家安全是国家主权的体现，针对各类危害国家安全行为，香港的法律虽然并非完全真空，但明显非常不足。而23条立法工作长期被妖魔化、被污名化，不得不承认在一段可见的时期内很难完成。

她还说，香港过去一年危害国家安全的风险不断上升，中央非常关心，不可能视而不见，并称中央也承受很多压力，但愿意体现其担当。