微信被指监测聊天记录 腾讯发文辟谣　

网传短视频指微信应用正在监听用户的聊天记录，腾讯微信团队昨天辟谣称，天内容属于用户的通信秘密和个人隐私，微信不会监测用户的聊天记录，腾讯更不会通过监测用户聊天记录来推送广告。

据澎湃新闻报道，网上有一些短视频声称“微信正在监听你的聊天记录”，并在视频中传授所谓“1分钟关闭”诀窍，实际上是指导用户关闭微信个性化广告，即平台对用户的浏览偏好进行收集和标记，形成用户画像，与商品进行匹配，最终完成投放。

针对这些网传消息，微信官方辟谣平台@谣言过滤器发文称，所谓的“按照聊天内容推送广告”，是典型的“嫁接”谣言，腾讯的广告投放标签是针对用户群体而非单个用户，且所有的广告投放都经过加密处理。微信上的广告投放基于用户的合法授权和腾讯的数据技术支持诞生的，可以保护用户隐私的安全。

腾讯微信团队还表示，监听、监视用户聊天并推送广告，微信是绝不会做的，一般来说，广告主会选择把广告投放给设定的目标人群，通常投放的人群非常广，因此很容易出现用户收到的广告“恰好”和自己日常聊天或浏览内容相似的巧合，这并不是“监听、监视”用户聊天，而是正常的概率事件。

腾讯微信展示的“腾讯广告工作原理”也显示，在通常的投放流程中，广告主提供广告内容并选定希望触达的目标人群，比如一位手机游戏广告主的目标人群可能是“男性、喜爱玩游戏”这一群体，在选定目标人群时，广告主无法看到或获得任何用户的个人信息，仅能选定他们希望触达的群体类型，腾讯广告系统根据用户画像找到符合广告主需求的目标人群，向目标人群展示广告。

“腾讯广告工作原理”写道，用户画像通常包括广告系统对用户注册微信服务时填写的信息及使用腾讯服务时产生的行为数据进行推测得到关于用户可能的兴趣爱好等结果。腾讯仅将生成的用户画像用于广告系统自动匹配投放广告，不会将个人的用户画像提供给任何第三方。

