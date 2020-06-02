台湾交通部通过新台币165亿元纾困贷款 助海运业者度难关

2019冠状病毒疫情使航运业大受冲击，继航空业纾困贷款之后，台湾交通部启动纾困贷款专案，通过融通贷款总额165亿元（新台币，下同，约7.76亿新元），共计有三家船舶运送业提出申请，预计最快可于6月9日信保基金完成联审作业后拨款。

据ETToday新闻云报道，台湾交通部表示，继4月底完成航空业纾困贷款后，再次启动航运业纾困贷款专案，交通部长林佳龙日前已接见台湾航运业长荣及阳明海运两大龙头，次长王国材也于昨日召开两场航运业纾困贷款审查小组会议，通过融通贷款总额共计165亿元。

交通部表示，航运业纾困2.0方案，不仅由航港建设基金提供信用担保，并于特别预算编列2.43亿元提供为期一年的利息补贴。 昨天交通部召开的审查小组由王国材政务次长担任召集人，并由具会计、财务及法律等背景之专家组成，共计有散家船舶运送业提出融通贷款需求。

交通部介绍，审查小组将审核贷款申请，再由航港局以书面通知申请业者、承贷银行及信保基金办理后续相关作业，预计最快6月9日信保基金完成联审作业后，业者即可与承贷银行顺利完成签约并取得融通贷款。

另外，交通部也强调，台湾是海岛型国家，航运业与航空业同样都是支持经济发展的重要命脉，对于疫情对航运业造成之冲击，交通部以具体行动展现力挺航运业的决心，希望藉由专案纾困贷款让业者能尽速取得维持营运所需资金，度过疫情难关。

