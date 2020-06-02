百事以7.05亿美元完成收购百草味 后者将保持独立运营

百事公司今天（6月2日）宣布，以7.05亿美元（约9.90亿新元）的价格收购百草味，已获得中国监管机构的批准并且完成了交割。交易完成后，百草味将成为百事公司亚太区一个独立运营的业务单元，保持独立品牌、独立运营，百草味原有高管团队及运营模式不变。

据澎湃新闻报道，对于此次交易，百事公司亚太区首席执行官柯睿楠表示，这是百事公司“植根中国，服务中国，携手中国”战略的一个重要里程碑。随着百草味的收购的完成，百事公司过去10多年在华的投资超过530亿元人民币（约104亿新元）。中国是百事公司最重要的全球市场之一。

百草味曾是“枣业第一股”好想你健康食品有限公司旗下业务。今年2月23日，好想你宣布将百草味母公司杭州郝姆斯食品有限公司出售给百事，售价7.05亿美元。

百草味创立于2003年，总部位于浙江杭州，是中国线上休闲零食龙头企业之一，涵盖坚果炒货、水果干、肉干肉脯、糕点糖果等零食系列，销售渠道以线上为主。

好想你在2016年以人民币9.6亿元收购杭州郝姆斯食品有限公司，完成了“中国零食电商并购第一案”，后者并很快成为好想你的业务收入支柱。根据好想你2019年年报数据， 百草味去年的营业收入超过好想你上市公司2019年年度营业收入的50%。

以百事7.05亿美元，即约人民币49.5亿元的收购价来看，百草味在好想你旗下的四年时间内，估值翻了五倍不止。换句话说，百事7.05亿美元的收购价，让好想你赚了近40亿元。