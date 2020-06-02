中国南方多省份大暴雨 部分雨区防汛不容乐观

中国气象局今天（6月2日）启动重大气象灾害（暴雨）四级应急响应，应对南方多省份暴雨天气。今明两天，南方多地有大到暴雨，局地有大暴雨。

据《新京报》报道，中国十余省份昨天出现明显降雨，东北及华北等地还伴有强对流天气。未来三天，强降雨将集中在江南及广西、贵州等地。

中央气象台今日继续发布暴雨蓝色预警。预计今天14时至3日14时，贵州东部和南部、湖北东南部、湖南西部和中北部、江西中北部、安徽南部、浙江北部、广西中北部、广东北部以及华南沿海地区等地有大到暴雨。其中，湖南东北部、江西北部、广西北部等地的部分地区有100~150毫米大暴雨。

另据澎湃新闻报道，据气象水文预报，今天起到7日，江淮南部、江南、华南大部、西南东部及湖北东部南部等地将出现一次强降雨过程，其中浙江西部、福建西北部、江西东北部和中西部、湖南中东部、广西北部等地部分地区将有160～250毫米。

其中，6月3日为本次强降雨过程降雨最强日，浙江西部北部、安徽南部、上海、江西中部北部、湖南中部、广西北部等地将有大到暴雨，部分地区将有100～140毫米大暴雨。

受其影响，预计广西柳江、桂江，广东北江上游，湖南湘江、资水，江西赣江、抚河、信江、昌江及乐安河，浙江钱塘江上游，福建闽江上游等河流将出现明显涨水过程，暴雨区内部分中小河流可能发生超警洪水；考虑后期降雨维持，6月4日—7日上述河流干流可能发生超警洪水。

中国国家防总副总指挥、水利部部长鄂竟平昨天主持会商，分析研判雨情水情和防御形势，要求抓好水库安全度汛和山洪灾害防御。

会商认为，此次降雨过程强度大、影响范围广、持续时间长，部分雨区与前期强降雨区域重叠，防汛形势不容乐观。