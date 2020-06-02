大陆学者：为避免战争 美国不能支持“台独”

北京大学国际关系学院教授王缉思今天在《环球时报》发表评论指，中美关系近日急速恶化，两国关系失控，将使世界秩序将更加混乱。因此，他提出两国必须坚守三条底线，即不能诉诸战争、保持一定规模的经贸合作和坚决维护中美人文交流和社会交往，以遏止双边交往的全面破裂。他提醒，为了避免战争，美国必须秉持一个中国原则，不能支持“台独”。

同是清华大学国际战略与安全研究中心学术委员的王缉思在评论中指出，美国政府和国会连续出台涉华政策、法案，严重损害中美关系，而美国官员攻击中国的言论也越来越肆无忌惮。中美两国都有一些评论家注意到，双边关系正像“自由落体”一样急速跌落。

他提到，外界担心中美关系一旦失控，疫情之后全球经济的复苏将更加困难，军备竞赛和地缘政治冲突必将加剧，世界秩序将更加混乱，一些意想不到的灾难也会迎面而来。因此他认为处理今天的中美关系，应当坚守三条底线。

王缉思指出，第一条底线是无论两国分歧有多么严重，都必须通过和平的方式去处理，不能诉诸战争。

他称，中美两国军队都在准备打仗，而且近年来都以对方为主要假想敌，这一动向会持续相当长时间。所幸的是，即使在中美政治关系沟通不畅的情况下，两国国防部门仍然保持着相当密切的接触。双方军队在2017年签署的《中美两军联合参谋部对话机制框架文件》，也对两军之间的危机管控发挥着重要作用。

王缉思强调，为了避免战争，美国必须恪守自己承诺的一个中国原则，不能支持“台独”。两国也应当同其他相关国家共同努力，实现南海非军事化，维护朝鲜半岛的和平稳定。

第二条底线则是要保持一定规模的经贸合作、维护金融稳定。王缉思指出，由于美国发动对华贸易战和其他政治原因，近两年双边贸易额和双向投资额下降，在高技术领域合作的“脱钩”已经成为现实。

王缉思认为，虽然指望经贸合作重新成为双边关系中的“压舱石”和“推进器”是不现实的，但让双边经贸关系和技术合作彻底脱钩，不但不符合任何一方的利益，也是做不到的。

他提出，由于中国大豆市场缺口大，中国可以按照中美第一阶段经贸协议，大批购买美国大豆。另外，中国国产飞机在可预见的未来中，在国内市场需求中占很小的份额，需购买美国的波音飞机，因此中美在航空领域合作的底线是不容破坏的，对美国来说，也是绝不想放弃的巨大商业资源。

另外，针对中国商家经营的美国品牌，如肯德基、麦当劳、星巴克咖啡等，王缉思认为可以保持这些品牌效应，从中借鉴市场经济的规律和规则，成为中国经济改革的重要途径。

他提出，美国少数政客想让美国公司从中国撤资，降低双边贸易幅度，中国应该反其道而行之。他认为，近年来中国出台了很多扩大经济开放、鼓励外资来华的举措，是对美国少数人倒行逆施的打击而非妥协。

王缉思也指出，如华为的中国品牌可以努力在全球产业链中占有更大的一席之地，以反击美国政府的制裁。

第三条底线则是要坚决维护中美人文交流和社会交往。王缉思觉得，美国政府以国家安全为由，正在考虑禁止或限制中国公民在美国学习，这是短视的行为，同美国的国际教育传统和外交政策大相径庭。

他引述首位华裔美国驻外大使张之香在3月发表的评论说，人文交流现在是“中美关系中最后一个支柱”，绝不能再被拆除。他也认为，以政治手段强行阻止中美之间的人口流动和人文交流，既给两国带来巨大的经济、文化损失，也是违反人道主义的。

王缉思指出，中美关系的发展目前面临着巨大障碍和逆行的可能，这种困难局面可能持续一两年，也可能持续一二十年，对此需要做出充分的思想准备。不过，他认为，只要坚守上面所说的三条底线，遏止双边交往的全面破裂，中美关系重回正常轨道，只是一个时间问题和机遇问题。