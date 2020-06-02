台湾公布振兴三倍券方案 国民党批给钱还要先折磨百姓

台湾行政院长苏贞昌今天宣布振兴措施，推出刺激消费的振兴三倍券，即支付1000元（新台币，下同，约47新元）可换3000元振兴券。国民党人士认为此举是化简为繁，效果不如直接发现金。

据台湾《联合报》报道，振兴券纸本从7月1日起预购，信用卡、电子票证与电子支付从7月1日起绑定，都从7月15日起领取与消费。

苏贞昌召开记者会表示，这个振兴措施可以用1000元变3000元，因此叫做三倍券，年底前用完就可以，并称三倍券有“好领、好用、好刺激及好温暖”四个好。

台湾经济部长沈荣津表示，此措施预计可创造1112亿元的经济效益。

但国民党立委赖士葆批评，振兴三倍券根本是变相的花钱买消费券，凸显蔡英文政府“官大学问大”，要给钱还要先折磨百姓。

对于振兴券7月15日开始发放，国民党立委曾铭宗表示，许多业者因疫情冲击早已快撑不下去，若政院早有预算支应，为何不提早实施？且发放方式太繁复，可预期有些人连消费都不愿意，刺激消费的效果还是不如发现金。

国民党立院党团总召林为洲也说，振兴券领券方式复杂、使用也不便民，民众排了口罩、排了纾困，现在还要排队领振兴券，真的没有方法让民众不用排队吗？

对于苏贞昌表示，不发放现金的原因是担心富人把钱放口袋忘记消费，曾铭宗质疑，为何要跟百姓斤斤计较这1000元？若以消费券模式指定使用期限，就不会有这个问题。