台湾自制“勇鹰”教练机首次曝光 今日进行试滑

台湾自制的“勇鹰”高级教练机今天上午9时实施跑道“滚行测试”，虽然国防部出动大批人员严密监控，但高级教练机首度曝光“试滑”仍吸引不少民众想先睹为快，纷纷在围栏后观看试滑。

据《自由时报》报道，即在6月下旬首次试飞的勇鹰高级教练机，连日来实施连串测试，在进行各项地面静态测试后，今天上午首度在清泉岗基地进行跑道滚行测试。在众人的注目下，测试机逐渐加速、平稳地滑行，最后安全地在跑道上刹停，成功完成试滑。

据透露，汉翔公司研制的“勇鹰”高教机测试进度正常，也未受到疫情影响，在首飞前还会进行包括高速滑行在内的两至三次滑行测试。首飞时时将由台湾总统蔡英文亲校。

勇鹰高教机在首飞前，空军已出动两架IDF战机多次进行首飞航路试飞及测评，当天也担任伴飞及空中摄影任务。报道指，首飞科目不会太复杂，只是简单的基本起降，全程不收起落架，在清泉岗空域绕圈飞行，飞行高度也会有所限制。

勇鹰高教机于2018年3月完成设计审查，初期生产四架原型测试机，包括试飞用的A1及A2机，还有结构测试的的T1及T2机，同年的6月1日，A1机上架组装后去年9月完工出厂，并由蔡英文命名为“勇鹰号”。

汉翔公司预定在2026年前，交付空军66架勇鹰高教机、26套地面辅助训练系统，包含16套任务计画系统、三套基本飞行模拟器、一套全功能飞行模拟器、 一套地面即时监控系统及一套飞行训练管理系统等。