武汉集中核酸检测逾989万人 无确诊病例

湖北省冠病疫情防控指挥部今天公布，武汉市集中核酸检测989万人，没有发现确诊病例。

据湖北日报微博发布的消息，湖北省疫情防控指挥部今天在新闻发布会上公布，武汉市从5月14日0时至6月1日24时集中核酸检测9899828人，没有发现确诊病例。

检出无症状感染者300名、检出率为0.303/万，追踪密切接触者1174名。其核酸检测结果均为阴性，对无症状感染者和密切接触者进行了医学隔离观察。目前武汉市无症状感染者在全人群的占比极低，没有发现无症状感染者传染他人的情况。

湖北省卫生健康委员会副主任、武汉市金银潭医院院长张定宇介绍，为保证检测的质量和准确率，武汉市邀请包括他在内的一批专家参与，强化核酸检测质量控制。

张定宇说，为核验检测质量，各检测机构逐一复核检出的阳性或可疑阳性样本；同时，武汉市临床检验中心对各检测机构进行抽样复核，共抽取样本35961份，未发现前后检测结果不一致的情况。

另据楚天都市报消息，武汉10天集中核酸检测排查总投入9亿元（人民币，下同，约1.78亿新元）。

武汉市常务副市长胡亚波称，本次集中核酸检测费用由政府承担，通过集中采购降低成本，单检价格106元/人，混检价格52元/人，总支出9亿元左右。