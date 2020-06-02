民调：香港37%受访者考虑移民 其中超八成指受局势影响

《明报》委托香港中文大学传播与民意调查中心做民调显示，37.2%受访者考虑移居海外，较3月份同类调查的24.2 %，急增13个百分点，而考虑移民的受访者当中，87.8%表示受到现时局势影响。有学者称，调查结果反映香港国安法触发港人信心危机。另有移民顾问称近期接获市民查询移民个案虽多，但大部分都是“查询”，暂未确定会否形成移民潮。

该民调于上月25日至29日以电话传随机抽样方式，访问815名15岁以上香港市民对“人大订立国安法”的意见。调查发现，香港民众移民意愿在大陆公布为港订立国安法之后急增，也是自去年5月就反修例作首轮民调以来，出现最多人表示考虑移民。

中大新闻与传播学院教授苏钥机分析，去年下半年有考虑移民的受访者比例已呈升势，到今年3月有所回落，而最新民调结果反弹，估计与国安法触发信心危机有关。

在考虑移民的受访者之中，年龄越小、教育程度及收入越高的群组，考虑移民的比例越高。另外，自称“本土派”的人士表示有考虑移民的比例是所有政治群组之中最高，达63.3%，而建制派只有10.4%。

调查也显示，在有考虑移民的受访者中，最想移民的地点也根据不同的群组而改变。比如，选择移民台湾的受访者通常较年轻、收入不高。选择如美国、加拿大及澳洲等传统移民国家的群组也有分别，例如建制派倾向移民澳洲，本土派较多选择美国，中间派则较多选加拿大。

中原移民顾问董事总经理许大卫称，该公司近日每日接到近百宗查询，较疫情期间约20至30宗大增，不少查询个案是年轻人，但通常只是打来查询，未确定是否要移民，另外也有不少中产家庭“想买个保险”。一些较冷门国家如保加利亚、土耳其、塞浦路斯等都有人查询。

此外，调查显示63.5%受访者担心香港国安法会侵害香港公民权利和自由，26.8%人不担心。另外有63.7%表示国安法会破坏香港国际金融中心地位、11.1%认为会巩固，21%表示无影响。