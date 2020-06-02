专家：武汉集中检测出的无症状感染者无传染性

华中科技大学同济医学院公共卫生学院教授卢祖洵今天（2日）指出，各项检测数据都显示，武汉市此次集中检测筛查出的无症状感染者不具备传染性。

据长江网报道，卢祖洵在湖北省的新闻发布会上介绍，武汉此次集中核酸检测，共检测了近990万人。其中，无症状感染者共300人，其中无一例转确诊。追踪密切接触者1174人，核酸检测结果均为阴性。

卢祖洵透露，市疾控中心4月26日以来对106例无症状感染者提取痰液和咽拭子样本，送至中科院武汉病毒所和湖北省疾控中心进行病毒分离培养和测序分析，未培养出“活病毒”。

5月14日以来，市疾控中心也对300名无症状感染者的家庭及居住环境进行采样，对无症状感染者使用的口罩、水杯、牙刷、手机和地板、家具、门把手、卫生间、地漏等采集擦拭样，并采集了部分电梯按键、楼道物品等擦拭样。在3343份样品中，检测结果均为阴性。

另外，市疾控中心对300名无症状感染者进行的血清抗体检测结果显示，IgG单阳187人，IgG、IgM双阳3人，IgG、IgM双阴110人，没有提示为近期感染的IgM单阳情况。

与此同时，武汉市邀请到包括李兰娟院士在内的专家，对集中核酸检测排查的数据进行了分析研判，基于本次排查未发现无症状感染者传染他人的情况和以上这些数据，目前没有发现无症状感染者有传染性。