香港金管局总裁：港元市场运作正常 未有大量资金流出

香港金融管理局总裁余伟文周二称，过去几日港元市场运作正常，存款也保持稳定，“清楚显示”目前并没有大量资金流出港元或银行体系。

据路透社报道，余伟文在金管局专栏《汇思》撰文指出，美国提出取消香港的特殊待遇引起社会各界忧虑是可以理解的，不过，过去几日港元息率维持低企，港元汇价保持稳定，根据数间大银行提交数据显示过去数天的存款也保持稳定。

此外，针对近日有市民遇上个别银行分行缺乏美元现钞情况，余伟文说，事实上银行体系有充足的美元现钞供应，在调整运钞安排后便可应付需求。

“整体而言，金融市场继续畅顺有序运作，反映市场对联系汇率的信心，而这是建基于联汇制度清晰、透明和行之有效。”他说。

对于有一些舆论指美国的《香港政策法》有提及港元与美元的兑换，担心联汇制度会否被“单方面取消”甚至可以禁止香港使用美元结算系统，余伟文称，联汇制度并不是《香港政策法》给予的“特殊待遇”，而是香港基于自身对金融和货币稳定所需而设立。

“在过去36年来，联汇制度曾经历多次市场震荡的考验，但一直运作顺利，是香港货币金融体系的基石，不会因为外国对香港的政策而改变。”他说。

他并指出，香港是全球第三大美元外汇交易中心，任何冲击香港金融制度的举措，会为包括美国在内的全球金融市场带来极大震荡，更可能削弱国际投资者对使用美元、持有美国金融资产的信心。

余伟文强调，香港是自由港，在联系汇率的机制下，货币可自由兑换。《基本法》第112条也明确规定香港不实行外滙管制政策，资金自由流动。

他说：“市民可以继续按自身的需要进行资产配置，毋须为一些无事实根据的揣测而作出过敏的反应或轻率的决定。”