林郑月娥：中央这时候出手是在给香港生机

香港行政长官林郑月娥今天（2日）接受中国央视新闻专访时说，香港在过去一年出现前所未有的动荡，如果不是中央政府出手，香港可能无法解决当前的问题。

据中国央视新闻报道，林郑月娥在接受总台记者专访时说，香港在过去一年出现前所未有的动荡，令人心痛，相信相关立法一定可以堵住香港在国家安全方面的风险漏洞，令香港继续繁荣稳定，国家长治久安。

林郑月娥说，在过去的一年，每天的心情都很悲伤，指很多人没有好好珍惜香港，尤其没有珍惜“一国两制”下的优势。她也提到，令人心痛的另一方面就是见到很多的年轻人，受到媒体的迷惑或网络上的鼓动，就做了一些完全不正确的事，如今想来依旧痛心。

因此，林郑月娥表示，当全国人大通过这个决定，心里就感觉到很踏实，因为如果不是中央主动出手，香港可能不能解决当前的问题。她称，回归23年，基本法23条都不能立法，所以这个时候中央出手，是给了香港一个生机，助其走出困局。如果没有稳定的局面，香港的经济、民生都会受到很大影响。

针对美国和西方一些国家指责相关立法决定令香港失去了自治与民主，甚至威胁将制裁香港，林郑月娥表示，有中央的坚定决心和香港市民的支持，不会惧怕任何威胁。林郑月娥称，这些指责都是双重标准，全世界任何国家都需要维护国家安全的法律，而且从国家层面制定国家安全的相关法律，也是所有国家中央层面应当要做的，所以其他国家对此次立法做出批评，都是毫无根据的。

她强调，尽管他人恐吓要采取“制裁”、“取消我们特殊的位置”，但香港也不需要担心，因为中央这次立法的决心是坚定的，香港特区政府将全力支持、充分配合此项工作的决心也是坚定的，她相信广大的香港市民也是坚定支持的。

林郑月娥明天将与中央政府会面，表达对香港国安法的意见。

另外，未来随着香港社会逐步恢复稳定，林郑月娥表示特区政府将把工作重点放在发展民生和恢复经济方面。她指出，香港经历过去的一年，首先有中美的贸易纠纷，随后是修例风波引起了暴乱，过去的几个月又受疫情困扰，可以说是三重打击。林郑月娥说，现在的经济处于不景气的局面，香港首季经济负增长8.9%，失业率已经上升到5.2%。所以当未来局面稳定下来，首要任务就是让香港的经济恢复起来。

在专访结束前，林郑月娥说：“我希望用这个机会跟国内的同胞说，这次我们维护的不单是750万人的安全，也是希望能堵住对于国家安全的一个漏洞，让香港不会成为国家安全的一个风险，一个缺口。也希望14亿人民的生活能稳定、安全。”



