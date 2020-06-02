香港限聚令和入境检疫规定将延长

香港时隔16天再次出现冠病本地感染群组，食物及卫生局长陈肇始今天（2日）宣布，“限聚令”在周四（4日）到期后将再延长至本月18日。

据《明报》霸道，陈肇始称，相关法例即第599G章《预防及控制疾病（禁止群组聚集）规例》及第599F章《预防及控制疾病（规定及指示）（业务及处所）规例》的有效期，则将延长两个月至8月31日。

另外，陈肇始也宣布，大陆、澳门和台湾抵港者接受强制检疫的规例，也将延长一个月至7月7日，而海外抵港者接受强制检疫的规例将延长三个月至9月18日。

陈肇始也透露，政府会设立机制，规定抵港者需接受检疫或豁免检疫。她说，香港一直有与大陆和澳门卫生当局保持沟通，认为较有条件先有限度地放宽广东省和澳门的人流往来。被问及政府正研究向相关者发出健康码会否涉及泄私隐问题，食物及卫生局副秘书长（卫生）陈伟基指出，仍在商讨有关安排，但强调会保障个人私隐。

除此之外，陈肇始说，已再向全港约7000名私家医生发信，提醒他们病毒检测的重要性，即使病人有轻微病征，仍要进行病毒检测，同时已会见多间私营化验所，希望他们协助进行病毒测试。

她也称，已分别向机场工作人员及全港安老院舍派发1700个及3200个样本瓶，并分别收回七成及四成的样本，检测后全部呈阴性。卫生署及医管局会继续加强化验室监测，包括为有流感征的病人检测，以及向其他求诊病人抽样检测。

香港今天新增六例冠病确诊病例，其中四人为沙田沥源邨禄泉楼居民，两人为巴基斯坦返港者及其相关者。截至目前，香港已累计1093例确病例和一例疑似个案，此外，沥源邨禄泉楼感染群组已涉及至少九人。