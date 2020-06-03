G7要搞“扩大版”？俄罗斯称也得邀请中国

俄罗斯外交部发言人萨哈罗娃周二（2日）称，美国有意在今年秋季的G7会议上邀请俄罗斯等七个主要工业国之外的国家，这是一个正确方向，但是这位女发言人也表示，其他重要国家也应该与会，并特别提到了中国。

据德国之声报道，萨哈罗娃表示，如果美国总统特朗普试图让G7这样的会面成为反华联盟，俄罗斯将持反对立场。当天，克里姆林宫发言人佩斯科夫也明确表示，特朗普邀请俄罗斯的提议还存在很多疑问，俄罗斯将尝试通过外交渠道与美国进行澄清。

特朗普与普京在周一（1日）通了电话。佩斯科夫表示，普京在原则上是支持对话的，不过也明示，目前针对国际问题的对话和交流还有G20这样的形式。

在此前，俄罗斯也曾多次表示，比起G20，其对G7的兴趣不大，因为G7已经无法完全反映出当今世界的权力平衡。

目前的七国集团包括美国、德国、法国、英国、意大利、日本和加拿大。七国集团（G7）峰会原本是八国集团（G8）峰会。然而在俄罗斯2014年出兵吞并克里米亚后，俄罗斯被从G8中剔除，G8由此变成了G7。

美国是本届G7峰会的主办国。该峰会原定在今年3月举行，但受到冠病疫情影响往后推迟，一度计划在5月或者6月举行，但特朗普在5月30日宣布，将峰会推迟到9月举行，并有意邀请更多国家参与。



