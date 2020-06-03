英首相称准备延长港人BNO签证

英国首相约翰逊表示，如果北京实施“香港国安法”，英国政府已经准备好更改移民政策，允许香港持英国国民海外护照（BNO）的人士到英国，延长签证至12个月，并获得进一步的移民权利，包括在当地工作，成为他们取得公民资格的途径。

约翰逊今天在《南华早报》撰文，并形容上述做法将是英国历来在签证制度上，最大的改变之一（one of the biggest changes in our visa system in British history）。不过，他希望不会走到这一步，但强调如果证明有必要，英国政府将会采取这一步骤。

香港目前有35万人持BNO，约255万人曾持有BNO但没有续期。去年的反修例运动期间，有香港民众曾举行“BNO平权集会”，在英国驻港总领事馆外聚集，要求英国给予持BNO的港人定居英国的权利。

约翰逊也表示，希望中国与国际合作，让香港继续繁荣发展，并强调英国不打算妨碍中国崛起，相反希望双方可在各个议题合作，欢迎中国成为国际领袖之一，同时期望中国会遵守国际协议。

另一方面，英国外长拉布也警告北京，在香港国安法立法上悬崖勒马，因为这项法律可能会毁掉亚洲经济的一颗明珠，同时损害中国的声誉。

拉布周二对英国议会表示：“中国现在有时间重新考虑，现在是中国悬崖勒马、尊重香港自治、尊重中国自己的国际义务的时刻。”

他还说，香港国安法违反了1984年《中英联合声明》所明确的“一国两制”原则，也与中国自己的《基本法》第23条相抵触。

拉布并指出，如果该法律得以实施，英国将组建一个抵制中国的国家联盟。