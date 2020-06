英首相称准备延长港人BNO签证

英国首相约翰逊表示,如果北京实施“香港国安法”,英国政府已经准备好更改移民政策,允许香港持英国国民海外护照(BNO)的人士到英国,延长签证至12个月,并获得进一步的移民权利,包括在当地工作,成为他们取得公民资格的途径。

约翰逊今天在《南华早报》撰文,并形容上述做法将是英国历来在签证制度上,最大的改变之一(one of the biggest changes in our visa system in British history)。不过,他希望不会走到这一步,但强调如果证明有必要,英国政府将会采取这一步骤。

香港目前有35万人持BNO,约255万人曾持有BNO但没有续期。去年的反修例运动期间,有香港民众曾举行“BNO平权集会”,在英国驻港总领事馆外聚集,要求英国给予持BNO的港人定居英国的权利。

约翰逊也表示,希望中国与国际合作,让香港继续繁荣发展,并强调英国不打算妨碍中国崛起,相反希望双方可在各个议题合作,欢迎中国成为国际领袖之一,同时期望中国会遵守国际协议。

另一方面,英国外长拉布也警告北京,在香港国安法立法上悬崖勒马,因为这项法律可能会毁掉亚洲经济的一颗明珠,同时损害中国的声誉。

拉布周二对英国议会表示:“中国现在有时间重新考虑,现在是中国悬崖勒马、尊重香港自治、尊重中国自己的国际义务的时刻。”

他还说,香港国安法违反了1984年《中英联合声明》所明确的“一国两制”原则,也与中国自己的《基本法》第23条相抵触。

拉布并指出,如果该法律得以实施,英国将组建一个抵制中国的国家联盟。