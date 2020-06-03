美国SEC主席支持加强审核中企法案

美国证券交易委员会（SEC）主席克莱顿表态，支持通过针对在美上市中企加强审核的法案。

美国参议院上个月20日一致通过《外国公司问责法案》。有分析指，这可能导致阿里巴巴、百度等中概股退市。这项法案规定在美上市外企，如果连续三年未能达到由美国官方监管的美国上市公司会计监督委员会的审计要求，将被禁止在美交易所上市，企业也被要求证明他们不受外国政府控制。

这项法案目前仍需获美国众议院通过，并由总统特朗普签署才能正式生效。

据彭博社报道，克莱顿周二在彭博投资话题会议上形容，参议院通过的上述法案是“明智的”。他说，如果该法案最终被签署成为法律，SEC将必须编写一条规则以实施该法案的部分内容。

“这是解决这个由来已久问题的非常明智的方法。我认为这是一个必须解决的问题，我希望能够解决。”

中国长期以来拒绝允许美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）审核在美交易所上市的中企审计结果，此议题在去年中美经贸摩擦加剧后成为两国交锋点之一。

据报道，许多中企渴望赴美上市以提高声望，并利用当地资本市场更好的流动性，但由于违法成本低，中概股信用记录一直欠佳。早前在美上市的瑞幸咖啡因爆出高管伪造约3.1亿美元（4.4亿新元）销售额的丑闻，已被美国股票交易所纳斯达克要求退市。

克莱顿还说，由于PCAOB无法核查在美上市中企的审计结果，为投资者创造了“不公平的竞争环境”。

