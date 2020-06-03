美参议员称中国正利用华为 在英美两国间挑拨离间

美国共和党参议员科顿（Tom Cotton）表示，中国正在利用电信巨头华为试图在英美之间挑拨离间。

科顿是寻求向英国施压的几名美国国会议员之一，这些议员要求英国撤销1月做出的决定，即让华为在英国下一代5G网络建设方面发挥有限作用。

据路透社报道，科顿周二对英国议会国防委员会表示：“我希望英美之间的特殊关系能够保持牢固，尽管我担心中国正试图利用华为使我们在高科技领域出现一些嫌隙。”

美国提出了华为设备的安全担忧，称其可能被用来窃取西方机密，并警告称可能不会与在其网络中使用华为设备的盟友分享宝贵的情报。华为一再否认美国的指控。

英国《每日电讯报》上月报道称，在冠病疫情爆发之后，英国首相约翰逊已要求官员制定计划，到2023年将中国在英国5G基础设施建设中的参与降至零。

科顿表示：“我确实希望，随着英国政府完善其决定，如果不能彻底逆转，英国将会减少使用华为技术并将其降至最低水平，并缩短执行的时间框架。”

他补充说：“我对在2023年之前实现华为零参与的决定表示欢迎，我会敦促你们尝试甚至更早地做到这一点。”

另据英国《太阳报》上周报道，英国政府正在寻求与10个民主国家结盟，为英国提供5G网络，打破中国在5G网络技术的垄断。

这10个国家可能包括美国、加拿大、德国、法国、意大利、日本、澳大利亚、韩国和印度。

专家警告，如果英国在华为问题上出现180度转弯，中国政府不会袖手旁观不加惩罚，特别是英国的决定将受到其他欧洲国家密切关注，影响他们自己使用5G技术的决定。



