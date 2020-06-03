美参议院财务委员会主席：中国会履行第一阶段贸易协议承诺

美国参议院财务委员会主席格拉斯利周二表示，长期来看，他并不担心中国不履行其在第一阶段中美贸易协议中的承诺，尽管目前中美之间存在摩擦。

据路透社报道，格拉斯利在每周例行的电话会议上透露，美国贸易代表莱特希泽在与中国副总理刘鹤通电话后也表达了同样的看法。

“我没有任何理由认为，长期来看中国会不遵守他们的协议，这是莱特希泽在与中国副总理会谈后的观点，他向我简要介绍了情况。所以我并不担心。”

但格拉斯利的发言人说，格拉斯利提到的是5月7日的一次讨论，参与那次讨论的还有美国财长努钦。

美国贸易代表办公室当时也表示，中美双方一致认为，在满足贸易协议的要求方面取得了“良好进展”，预计将履行各自的义务。

不过，中国前天（5月31日）却传出停止采购包括大豆、猪肉等美国农产品的消息，引发舆论担忧中国可能撕毁中美第一阶段贸易协议，以反制美国针对香港国安法而加大对中国施压。

对此，格拉斯利表示，希望中国暂停购买美国大豆和猪肉只是暂时性的。“我仍然有信心，中国将履行自己的责任。”

中国在年初签署的第一阶段贸易协议中，同意今年购买约365亿美元（512亿新元）美农产品。但在冠病疫情冲击中国经济下，美国农业部数据显示中国今年首三个月仅进口33.5亿美元的美农产品。若中国进一步停止购买美农产品，将无法履行协议承诺。

彭博社昨天引述消息人士披露，中国政府已指示中粮和中储粮等中国最重要的国有农产品进口商，暂停进口包括大豆在内的部分美农产品。中国官员并指示国有买家暂停进口美国棉花和玉米；民营公司则暂未收到暂停进口的指示。

路透社则引述三名美国交易商披露，中国国企前天仍购买至少三船、总计至少18万吨的美国大豆，将在10月或11月装运。但这比之前中国国企一次100万吨以上大豆进口量少了许多，也远低于中国在这两月对大豆的需求。