港媒：中国国保将更名为政治安全保卫局

港媒透露，中国公安部国内安全保卫局（简称国保）将改名为政治安全保卫局，以配合最新形势，对外称一局。

《星岛日报》今天披露上述消息，并在报道中称，中国公安部长赵克志过去多次强调，要始终把维护政治安全放在首位，深入开展反渗透反颠覆反分裂斗争。

网媒“香港01”指出，上世纪30年代，中共仿效苏联国家政治保卫局的模式，创建了国家政治保卫局。中华人民共和国成立后，相关工作移交公安部。1957年，公安部调整部分组织机构，将敌特侦察与国特侦察合并为政治保卫警种（简称政保），公安部设公安部政治保卫局（一局），至1980年代，反间谍侦察工作移交给新成立的国家安全部，而政治保卫局也几经改名，最终在1998年命名为国内安全保卫（国保）。

已经落马的原公安部原副部长孙力军，曾任一局局长。2019年年初，原北京市国安办常务副主任陈思源接替孙力军出掌公安部一局。据称，陈思源被视为公安部常务副部长、原北京市公安局局长王小洪的嫡系，曾任北京市公安局西城分局局长、北京市公安局副局长等职。

报道称，去年五月，中国全国公安工作会议在北京召开，这也是公安部内设机构改革之后举行的会议。陈思源以一局局长的身份讲话，并多次强调“政保”。

他说，捍卫政治安全是公安机关的首要之责，公安政保部门深感使命光荣、责任重大。要深刻认识维护政治安全工作面临的严峻形势和复杂局面，严防危害政治安全的活动；要强化打防管控措施，及早发现、有效应对、妥善化解各种政治安全风险；要提升政保工作规范化、专业化、实战化水准；要持之以恒地推进政保队伍建设，锻造一支过硬“政保铁军”。



