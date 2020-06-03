中国央行：货币政策新工具不能理解为量化宽松

针对中国央行早前宣布创设两项新的货币政策工具，央行副行长潘功胜回应称，新工具不算是货币政策量化宽松，强调中国仍然处于常态化的货币信贷政策范畴里。

央行周一宣布，在前期3000亿元（人民币，下同，约600亿新元）抗疫专项再贷款和1.5万亿元普惠性再贷款再贴现等直达实体企业的工具之上，央行再创设两个直达实体经济的货币政策工具：普惠小微企业贷款延期支持工具，以及普惠小微企业信用贷款支持计划。

据《证券时报》报道，潘功胜指出，央行货币政策总量工具比较充裕，但特殊时期面对特殊困难，货币政策要提升精准性和直达性，而今年很多货币政策的设计都是体现这些目标。他并强调，央行新创设的两个政策工具，主要侧重于量的支持和结构性支持，有明确的政策目标取向。

“普惠小微企业信用贷款支持计划和我们以往的货币政策工具有差别，它是直接向中小金融机构购买小微企业的信用贷款，与另一个新工具一样，也是一种短期的政策安排。”

他进一步表示，新工具无论从规模上还是性质上，都不算是货币政策量化宽松。中国与其他主要经济体相比，央行货币政策工具的空间还是有的，仍处于常态化的货币信贷政策范畴。

潘功胜也说，央行制定和发布货币政策时会注重一些不能突破的风险底线和原则。例如要坚持市场化、法治化原则，由金融机构独立决策、自担风险、自负盈亏，各级地方政府不能行政干预银行的贷款决策。同时，要求金融机构防范道德风险和金融风险，避免资金套利和空转。