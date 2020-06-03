北京二手房成交量创新高 中介：一天十几组客户看房

北京房地产市场在5月份迅速回暖。当地业者透露，曾试过在一天内，带十几组客户去看同一处房源，导致“业主都慌了”。

据中新经纬报道，贝壳研究院称，5月北京全市二手房网签量约1.61万套，环比增长22.5%，同比增长17.2%。中原地产研究中心则称，5月底甚至出现了一天网签量过千套的记录，由于网签量具有滞后性，全月二手房实际成交量或已突破2万套，创下2017年调控新政后的最高水平。

受冠病疫情影响，北京2、3月份的房地产市场较为低迷。

链家网数据显示，北京2月份二手房新增房源量和带客量都出现大幅下降，3月份的市场开始复苏，至4月，新增房源量、带看次数分别为18172套、42万次，均恢复甚至超过去年各月份的平均水平。

报道引述北京某房产经纪公司的中介业者郭林称：“最近几个周末，看房的客户比较多，门店15个签单经纪人基本都是从早忙到晚，从早上8、9点上班开始，就带着客户到各处看房，有时候会忙到晚上11点多才下班，有一位客户签约就签到凌晨1点多。”

他指出，单在5月份，他们门店共成交了17笔二手房买卖交易，而在平时，门店每月的成交量只有六、七单。

郭林分析，二手房成交量突然在5月份暴涨，主要是因为前几个月积压的需求集中释放，加上4月底北京西城区学区房政策出现变动，“一定程度上也刺激了整个市场，这才带来成交量的增加”。