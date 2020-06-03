台媒：大陆月底对台商解封免隔离14天

台媒引述知情人士称，中国大陆最快在6月底前，采取局部试点、单方面开放台商快速通道，届时台商只须通过核酸和抗体两项检测，而不用隔离14天。

知情人士还向《中国时报》透露，考量到台商目前到大陆经商的诸多不便，加上大陆本土冠病疫情已趋缓等因素，北京正考虑本月先单方面开放所谓的“台商快速通道”。此外，这名人士也说，北京早前曾将相关权限下放到各省市区，并由各地方政府针对当地台商研拟开放措施。

目前大陆可能采取的作法仍是局部性试点开放，并锁定广东、江苏、上海等几个重点台商聚集城市，先行单方面放宽对台商隔离措施。据悉，台商在台湾取得病毒检验合格文件后，即可入境大陆，届时大陆再进行核酸和抗体两项检测阴性后，就可自由活动。

不过，他们在入境后14天内，仅能在限定地点移动，之后就不再受限制。

大陆全国台企联常务副会长林天良说，目前各国都在跟大陆洽谈相关的商务快捷通道，主要是希望能够在疫后进一步布局大陆市场。但原本最有机会捷足先登的台商，现在只能眼睁睁看各国企业抢食商机，“可谓有苦说不出”。

对此，他呼吁台湾应加速放宽对大陆商务人士的境管措施，因为这样一定程度上也能助推大陆对台湾放宽的时程；一旦两岸相互放宽境管，在各国间也会有示范作用，加快各国对台湾开放境管。