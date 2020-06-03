取得美方认证 比亚迪与加州的口罩订单再度延期

比亚迪日前表示，今年4月与加利福尼亚州签订出售的N95口罩的合同获得第二次延期。

据《华尔街日报》报道，继4月30日未能通过美国疾病控制与预防中心（CDC）认证后，比亚迪曾获得一次合同延期和认证延期，寄希望于5月31日前获得认证。然而，5月31日已经过去，比亚迪的N95口罩仍未能通过认证。

今年4月，加州州长加文·纽森与比亚迪签下价值10亿美元（约合14亿新元）的口罩采购订单，其中包括3亿只N95口罩。为此，加州先向比亚迪支付了4.95亿美元的首付定金。

根据此前签订的采购合同，比亚迪为加州提供的每只N95口罩价值3.3美元，仅为美国其他州每只6至7美元采购成本的一半。

然而到了5月6日，纽森又对外透露，比亚迪生产的N95口罩未能在4月30日前获得CDC认证，不过可以将加州同比亚迪的合同延期至5月31日。

同一时期，美国食品药品监督管理局（FDA）撤销了大部分中国口罩制造商的紧急使用授权（EUA）许可，理由是其口罩不符合美国国家职业安全卫生研究所测试的N95过滤标准。

EUA许可是美国在发生公共卫生紧急事件时启动的机制，海外医用口罩可直接依据EUA简化条件获得许可，无需再履行提前90天向FDA申报与取得NIOSH认证的行政程序。

截止5月初，FDA只向14家中国公司颁发EUA许可，而就在一个月前，FDA还授权80家中国制造商获得EUA许可。

虽然比亚迪的KN95口罩也在14家获得EUA许可的公司之中。不过另一方面，NIOSH仍会协同CDC对已经进口的口罩进行N95性能测试。而在这项最关键的认证方面，比亚迪却连续遭遇延期。

按照双方签订的合同，如果未能完成认证，比亚迪需向加州退还一半的定金，即2.475亿美元。对此，CDC表示比亚迪可以修正缺陷后再次递交申请，只要比亚迪完成了修改，NIOSH将加速第二次审核流程。

最终，比亚迪仍未在5月31日获得认证。但其与加州政府的合同并未取消，而是获得了第二次延期。

据《华尔街日报》报道，比亚迪北美分公司总裁李柯表示，CDC聘请的外部审计人员将于本周到比亚迪的中国工厂进行审查，她预计比亚迪最早将在下周拿到认证。

自今年2月转产口罩以来，比亚迪的口罩产能节节攀升，近日更一举超过美国3M公司，成为全球最大的口罩制造商。目前，比亚迪口罩的日产量达到5000万个，且仍在以每天100万至300万个数量增加。

此外，在满足中国国内口罩需求的基础上，比亚迪口罩还不断出口海外，仅今年5月，比亚迪口罩的出口数量已超过10亿个。

比亚迪预计，旗下的口罩生产将为集团的销售收入及盈利增长提供正面贡献。