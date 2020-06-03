印防长首度证实 中印边境有大量中国军队

印度国防部长辛格昨天表示，“相当多的”中国军队已进入处于两国边境的拉达克东部地区，而印度正在采取一切必要措施应对这一局势。

辛格的发言，也被视为印度首次正式证实有大量中国军队，驻扎在极具争议性的中印边境地区。

据《今日印度》报道，辛格也指出，中印双方高级军事领导人的会晤将定于来临周六（6日）举行。他强调，印度不会放弃自己的立场。

“不管目前发生了什么，确实有中国军队在边境上。他们声称这是他们的领土，我们则主张是这是印度领土。在这个问题上双方一直存在分歧。相当多的（sizeable number）中国军队已经来到边境，印度已经做了它需要做的事情。”

中印边境上月初爆发两国士兵斗殴事件后，两国紧张局势不断升温。《印度时报》引述军方人士披露，中国已在边境班公错湖和加勒万谷地部署2000名至2500名士兵，并加强临时基础设施，印度也在这两个地区加强军力部署。

据报道，大批中国军队已经部署在印度实际控制的加尔万河谷和班公错湖。

辛格也在谈到印度一贯坚持的长期政策时说：“印度不会伤害任何国家的国家自豪感，同时，它也不会容忍任何国家企图伤害印度的自尊心。”

印度政府消息人士透露，印度军队已向拉达克东部派遣了包括部队、车辆和大炮在内的军事增援部队。