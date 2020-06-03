贵州茅台有望登顶中国股市市值冠军

在股价连创新高之后，贵州茅台有望在不久后取代工商银行，成为中国在岸市场上市值最大的股票。

据彭博社报道，数据显示，贵州茅台最新市值1.77万亿元（人民币，下同，约3500亿新元），接近工商银行A和H股的总市值1.81万亿元。

如果贵州茅台收盘市值在工商银行之上，将成为自2006年工商银行A股上市以来，茅台市值首次超过工行并在中国市场排名第一。这也将成为中国经济由投资和出口驱动向消费驱动转型的最新证明。

旭方投资合伙人王晨表示，市值的排名“跟着国家经济结构的变化而改变”。未来中国慢慢也会诞生一批超越金融、超越中石油中石化的公司。

随着冠病疫情在中国国内趋缓并受控，内需股重获投资者青睐，茅台股价也履创新高，市值排名不断上升；而银行股则明显弱于大盘。过去10年，贵州茅台累计上涨逾12倍，远远超过工商银行25%和沪指15%的涨幅。

报道称，与工商银行可能掉落市值冠军宝座相呼应的是，中国据报正考虑对已沿用近30年的沪指编制方法进行修改，调整的结果可能导致金融和能源行业权重降低，科技等新兴行业权重则增加。

当前上证综指权重最大的成份股中，除了茅台，其余四支均为金融股。彭博汇总数据显示，2015年起，工商银行在多数时间内都是中国市值最大的股票。

全球范围内，在香港和美股等地上市的阿里巴巴和腾讯市值在中资股中最高，各有近4万亿元的水平，远超工商银行和贵州茅台。

