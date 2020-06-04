习近平同默克尔通话 称愿共同支持世卫工作

中国国家主席习近平3日晚同德国总理默克尔通电话。

据新华社报道，习近平指出，这是两人自冠病疫情发生以来第三次通话，体现了双方的高度政治互信和密切战略沟通。中方赞赏德国政府在疫情问题上秉持客观理性立场和尊重科学态度。中方愿同德方一道，共同支持世卫组织工作，在联合国、二十国集团等框架内推动国际合作；共同支持非洲国家抗击疫情，为维护全球公共卫生安全作出贡献。

习近平强调，中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变。中国将坚定不移推动对外开放，扩大同世界合作，愿继续为德国企业扩大对华投资创造良好环境。近日中德“快捷通道”正式启动，这有利于帮助两国有需求的企业加快复工复产，维护国际产业链、供应链稳定。相信中德合作能够为促进世界早日走出经济衰退发挥应有作用。

习近平指出，今年下半年德国将轮任欧盟主席国。中方赞赏德方愿积极推动中欧关系发展，愿同德方和欧盟方面加强战略合作，坚持多边主义，应对全球挑战，共同为不确定的世界增加确定性。

默克尔表示，德方重视中国两会就经济社会发展作出的规划，愿同中方在做好疫情防控的同时推进复工复产，继续深化德中经济合作。德方高度赞赏习近平宣布中国研制出的疫苗将作为全球公共卫生产品。当前形势下，加强国际团结和多边主义对全球抗击疫情至关重要。德方愿同中方加强交流，继续支持世卫组织发挥重要作用，推动国际公共卫生安全合作。德方希望同中方保持对话，就广泛的领域和议题推进合作。德方愿同中方保持密切沟通，推进德中、欧中重要议程，推动德中、欧中关系向更高水平迈进。

另据彭博社报道，德国总理默克尔的首席发言人Steffen Seibert表示，默克尔和习近平一致认为，冠病疫情意味着原定9月14日在莱比锡召开的中欧峰会将无法如期举行。默克尔和习近平周三通话讨论了此次峰会的重要性，决定应在之后的日子举行峰会。