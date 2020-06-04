中国民航局：对国际客运航班数量调整

美国政府昨天宣布，从6月16日起暂停中国客机飞往美国后，中国民航局今天发表通知称，将对国际客运航班数量进行调整，包括外国每家航空公司经营至中国的航线只能保留一条，每周运营班次不得超过一班。

中国民航局今天在官网披露上述消息。该通知也透露，自2020年6月8日起，所有未列入“第5期”航班计划的外国航空公司，可在本公司经营许可范围内，选择一个具备接收能力的口岸城市，每周运营一班国际客运航线航班。

此外，各运输航空公司在风险可控并具备接收保障能力的前提下，可适度增加部分具备条件国家的航班增幅。

根据“第5期”航班计划，中国航空公司在飞往任何一个国家的一条航线上只能维持每周一次的客运航班，航空公司的航班数量不能超过3月12日的航班数量。

但由于美国客运航空公司已在3月12日前停飞所有航班，美国交通部表示，中国“实际上阻止了美国航空公司恢复飞往中国的定期客运航班”。在冠病大流行期间，中国航空公司飞往美国的航班一直没有中断。

对此，美国总统特朗普领导的政府周三表示，将从6月16日起禁止中国客运航空公司的航班飞往美国。

据报道，该命令适用于中国国航，中国东方航空公司，中国南方航空公司和海南航空，以及规模较小的四川航空和厦门航空。中国的航空公司目前每周有四趟往返美国的航班。