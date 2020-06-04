华为据称2013年被爆料后 马上掩盖其伊朗经营活动

华为内部文件显示，在路透社2013年报道一家试图向伊朗出售禁售美国电脑设备的公司与华为首席财务官孟晚舟有深层联系之后，华为采取行动掩盖了它与这家公司的关系。

路透社昨天引述这份文件称，这家公司名为Skycom Tech Co Ltd。长期以来，华为宣称这家公司是另外一个在伊朗本地的商业合作伙伴。

但文件显示，华为实际上控制着Skycom。这套文件是首次对外报道，它是华为和Skycom与伊朗有关的大量内部商业记录之一，这些记录包括备忘录、信件和合同协议。路透社透露，其已仔细看过这套文件。

其中一份文件讲述了华为在2013年初赶忙努力“撇清”其与Skycom的关系，因担心对伊朗的贸易制裁。出于那个目的，这份文件和其它文件显示，华为因此采取了一系列行动，包括调换Skycom的多位经理，关闭Skycom的德黑兰办公室，并在伊朗成立另一家公司接手价值数千万美元的Skycom合同。

这些新曝光文件的内容，可能支持美国对华为及孟晚舟的指控。华为不予置评。

加拿大法院上周就孟晚舟引渡到美国一案中一项关键法律环节，做出了对孟晚舟不利的判决。

法官在裁决中站在加拿大检察官一边，裁定孟晚舟双重犯罪的法律标准已经达到，这意味着美国对孟晚舟的指控在加拿大也构成犯罪。

美国指控孟晚舟涉嫌银行诈欺，以及在华为拥有的一家公司与伊朗开展业务往来的问题上误导汇丰银行。这两项指控在加拿大也构成犯罪。