分析：中国将带领全球油市走出冠病危机

中国的石油需求已经恢复到今年年初暴发冠病疫情之前水平的90%以上，随着更多国家摆脱疫情封锁状态，第三季度其它地区也可能出现这种惊人的强劲反弹。

据路透社报道，业内高管表示，虽然全球第二大石油消费国中国目前遥遥领先，但放宽旅行限制和经济刺激计划可能会在2020年下半年使全球石油需求加速增长。

IHS Markit副总裁兼石油市场负责人Jim Burkhard表示：“中国的石油需求迅速恢复，到4月底已达到冠病之前水平的90%并且继续走高，这对于全球经济来说是可喜迹象。”

全球为遏制病毒传播而广泛采取的封锁措施，对石油市场造成了特别沉重的打击，到4月中旬，全球石油价格下跌了约70%，导致全球各地石油和燃料库存猛增。

Burkhard进一步说：“如果考虑到中国的石油需求在2月下降了40%以上，其回升的程度令人有理由对其他市场的经济和需求复苏趋势感到乐观，比如欧洲和北美。”

随着封锁措施放松，指标原油价格已经反弹，自5月1日以来布兰特原油期货已回升50%，美国原油期货上涨逾90%。

尽管石油分析师承认中国的需求正在反弹，但反弹程度与持续期间的估计则有差别。

伍德麦肯兹预计，受运输和工业需求推动，中国下半年石油消耗量将较上年同期增加2.3%至1360万桶/日。“到第三季，中国汽油需求将较去年同期超出3%至350万桶/日。”

同时，柴油消耗量可能较上年同期增长1.2%至340万桶/日。

而形成反差的，国际能源署(IEA)在5月报告中指出，中国下半年需求将同比减少5%至1320万桶/日。

即便如此，人们仍强烈认为，随着更多人和企业的活动增加，汽油和柴油的消费量将加速增长。

FGE分析师Sri Paravaikkarasu表示，“迄今为止，中国引领需求复苏。随后，韩国、澳洲和越南等感染病例基本受控的国家，石油需求将改善”。

JBC Energy分析师Kostantsa Rangelova则说，下半年亚洲成品油总需求可能从上半年的3160万桶/日升至3430万桶/日，但仍较上年同期减少约150万桶/日，主要归因于航煤需求下滑。

