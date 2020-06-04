北京122亿消费券可购苹果手机 最高优惠400元

《新京报》引述多个消息称，苹果产品将参与北京122亿元（人民币，下同，约24亿新元）消费券活动，在原有优惠基础上享受九折优惠，优惠金额最高为400元。

北京市商务局局长闫立刚昨天在媒体吹风会上介绍，北京消费季将于本周六（6日）正式启动，至“十一”黄金周后结束。其中“京券”板块将采取22亿政企专“券”联发+100亿平台万“券”齐发的模式，共同让利消费者。

《新京报》今天在电商平台京东上实测显示，中国官网价5499元的64GB版本iPhone 11，享受平台折扣后，到手价为4599元，如果再叠加“京券”，最后的价格将是4199元。今年4月中旬推出的新款iPhone SE，官网价为3299元起售，平台折扣加上“京券”，到手价格将是2599元。

据报道，此次消费券面向在京消费者，购物或收货地址在北京即可以使用。消费券领取入口是京东应用程序（APP）首页，或个人主页的“北京消费券”栏目。其中，智能产品消费券优惠力度为满2000元享九折，最高优惠400元，有效期为14天。

6月份将发放两个批次，第一批是在6月6日早上10点，第二批在6月18日早上10点，其中首批消费券为100万张，每一批次领完即止。



