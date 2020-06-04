中国驻英使馆批评英外长 就香港国安法说三道四

中国驻英国大使馆今天批评英国外长拉布的涉港言论，认为他再次就香港国安法课题说三道四，公然干涉香港事务和中国内政。

拉布昨天公开呼吁北京在香港国安法立法上悬崖勒马，指这项法律可能毁掉亚洲经济的一颗明珠，同时损害中国的声誉。他上周也说，英国将扩大BNO护照（英国国民海外护照）持有者的居英签证权利。目前香港持有BNO护照的人数约为35万人。

中国驻英国大使馆发言人今天在官网中指出，香港回归中国后，已成为中国的一个特别行政区，强调香港国安法纯属中国内政，任何外国无权干预。此外，《中英联合声明》中与英国有关的权利和义务均已履行完毕。“任何国家无权借口《联合声明》干预香港事务。”

至于BNO问题，发言人表示，英国曾与中国互换备忘录，明确承诺不予持有BNO护照的香港中国公民在英居留权。“如果英方执意单方面改变有关做法，不仅违背自身立场和承诺，也违反国际法和国际关系基本准则。”

发言人强调，“我们敦促英方认清香港已经回归中国的事实，遵守不干涉他国内政的原则，停止插手香港事务和中国内政，否则必将搬起石头砸自己的脚”。

中国外交部昨天也针对拉布的言论向英国提出严正交涉。发言人赵立坚说，英国对香港没有管辖权和监督权，香港稳定和繁荣面临的所有威胁均来自外部势力。



