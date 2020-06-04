说中医不好就要被抓？ 官方：这是误读

针对昨天中国网络上掀起的“污蔑中医”热议，北京市中医管理局今天回应称，网民存在误读。

北京市政府上周公布了《北京市中医药条例（草案公开征求意见稿）》。当中有两个条文引发争议，其一为不得以任何方式或行为诋毁、污蔑中医药，其二为诋毁、污蔑中医药，寻衅滋事，扰乱公共秩序，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

不少网民认为，不接受批评并不能促进中医药发展，而在执法过程中如何界定“诋毁、污蔑中医药”，将可能存在巨大漏洞。此外，立法是全国人大及其常委会的权限，地方性法规没有权利对行政拘留与刑事追责做出创设性规定。

据《新京报》报道，北京市中医管理局相关负责人表示，条文遭到了网民误读。对于中医药是否不容置疑，他也予以否定。“网友们说的‘质疑’‘妄议’和诋毁、污蔑是两个概念。”

负责人也强调，不存在所谓质疑就要被处罚，也并非诋毁、污蔑就要判刑。“原文里对于处罚有很多限定，如治安管理处罚的前提，是‘寻衅滋事，扰乱公共秩序，构成违反治安管理行为’；追究刑事责任的前提，是‘构成犯罪’。”

他并表示，目前该草案处于征求意见阶段，并不是最终稿。

至于引发争议的条文是否会被修改或删除的问题，负责人表示要看最后反馈建议的综合评估结果，因此并不排除。

他进一步说，征求意见期结束后，会根据建议进行评估，形成一个确定的版本，之后提交给司法局等部门，最终由人大通过，预计今年9月正式出台。

报道称，一些中医药业内人士认为，诋毁、污蔑中医药的现象早已有之。在2017年中国“两会”（全国人大与全国政协年会）期间，中国工程院院士、中国中医科学院院长、天津中医药大学校长张伯礼便曾指出，一些不懂中医药的人诋毁中医药让人痛心。

在中国抗击冠病疫情过程中，中医药扮演了重要角色，令中医药发展再度受到关注。中共总书记习近平前天在“专家学者座谈会”上强调要促进中药发展。他说，此次疫情防控一大特点是“中西医结合、中西药并用”，要求加强中医药服务体系建设，强化中医药人才建设，加强对中医药工作组织领导，推动中西医药相互补充、协调发展。