香港立法会三读通过《国歌法》

香港立法会今天下午三读通过《国歌条例草案》（简称《国歌法》）。

综合港媒报道，这条草案在41票赞成、一票反对下通过。随后，立法会主席梁君彥便宣布休会。

香港政制及内地事务局局长曾国卫表示，《国歌法》会在本月12日刊宪，之后会正式生效。当局会进行宣传教育，以让公众尊重国歌，不要作出侮辱行为。他也强调，在《国歌法》的草拟过程中，曾经过17次会议、50个小时辩论，因此认为已有充分辩论及足够发表意见的空间。

据报在今天的审议中，泛民主派议员获准提出的21项修正案全部被否决。

《国歌法》主要制定对侮辱中国国歌的罚则，比如在球场上报以嘘声丶在升旗礼举起示威手势或在网上恶搞，均可被处以罚款至5万港元（约9000新元）及最高监禁三年。此外，该条例同时将国歌纳入中小学教育。

《国歌法》的立法程序，始于2017年底。当年中国全国人大常委会将《国歌法》纳入香港《基本法》附件三，即中国同年实施的国歌法也须在港实施，由港府在本地立法落实。

随后该法在2018年迅速进入草案拟定阶段，并于2019年初交付立法会一读。该草案的二读辩论，议程原定于去年6月底进行，但在反修例运动引爆的一连串示威抗争下，议程因此延宕推迟。今年5月27日，才重新启动了二读程序。