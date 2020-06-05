美航空协会认为中国对外放松“禁飞令”仍不足

美国宣布禁止中国客运航班飞美后，中国宣布从6月8日开始放宽对外国航空公司的禁令，不过代表航空公司的美国航空协会昨天（4日）仍表示不满，认为中国还可以做得更多。

据彭博社报道，美国航空协会在声明称，尽管中国对美国交通运输部政策的回应，向给予美国航空公司平等对待迈出一步，但若要达成协议的目标还需要更多。

美国交通运输部发言人彼奥斯特（Andy Post）周四表示，该部正在评估中国的回应，以确定是否需要采取进一步行动。

中国民航局昨天宣布，没有列入之前计划的外国航空公司从下周一起可每周运营一班国际客运航线航班。声明没有提及具体国家，但此举为美国航空公司提供了四个月来首次返回中国的机会。

中国驻华盛顿大使馆没有立即回应置评请求。

南京大学国际关系研究院院长朱锋说，中美应该借此机会，尽早重新启动高级别和外交方面的沟通，充满感情色彩的鹰派言辞不符合双方的商业利益，双方都应少说。

国际航班能够选择在北京、上海和最早出现疫情的武汉等37个中国城市降落。中国民航局表示，将根据实际保障能力变化情况动态调整城市名单。

另外，中国民航局表示，航空公司同一航线航班，入境后核酸检测结果为阳性的旅客人数连续三周为零的，可将航班量最多增至每周两班。不过，如果入境后核酸检测结果为阳性的旅客人数达到五个的，该公司该航线将暂停运行一周；达到10个的，暂停该公司该航线运行四周。