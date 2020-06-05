中国银保监会：美扬言制裁香港将不会有实质影响

中国银行保险监督管理委员会昨天（4日）表示，美国少数政客就香港国安法扬言要制裁香港，是损人不利己的行为，不可能对香港产生任何实质性的影响，而大陆银行保险机构将一如既往坚持与香港各界广泛合作，支持香港繁荣稳定。

据银保监会官网的消息，该会发言人昨天在回应记者时说，全国人大在5月28日通过的香港国安法，能够切实保障香港长治久安和香港居民的合法权益，有利于巩固香港的国际金融中心地位，不会影响外国投资者在香港的正当权益。他指出，美国少数政客扬言要制裁香港，这是损人不利己的行为，不可能对香港产生任何实质性的影响。

发言人也强调，维护国家安全是世界任何国家都必须坚守的底线，也是国际关系的基本准则，香港事务是中国内政，不容任何外部势力干涉。

另外，发言人也提出，香港的独立关税区地位是世界贸易组织确定的，不是个别国家可以左右的。

他也表示，香港有完善的法律制度，稳健的金融体系，大量高素质、专业化的金融人才，雄厚的经济基础和国际一流的营商环境，有4400亿美元（约6151亿新元）外汇储备和超过1万亿港元（约1800亿新元）的财政储备，完全可以应对各种风险挑战。发言人也说，目前香港金融市场运行平稳，联系汇率制度稳固，没有非正常资金外流，这也反映出国际市场对香港充满信心。

与此同时，发言人指出，经过长期持续健康的发展，大陆银行业保险业在香港形成强大的金融服务网络，他们与香港本地金融机构以及世界上许多国家的金融机构相互学习、合作竞争，建立起十分紧密的业务联系，而香港国际金融中心地位的形成发展，也是中外金融企业及员工共同努力、勤劳付出的结果。

他称，损坏香港金融繁荣稳定，不符合当地金融同业的利益，不符合大陆金融机构的利益，也不符合包括美资公司在内的所有外资金融企业的利益。因此，大陆银行保险机构将一如既往坚持以市场化、法治化的方式与香港各界广泛合作，积极审慎地发展和创新各类金融业务，以实际行动支持香港繁荣稳定。他表示，坚信香港的独特优势和国际金融中心地位不但不会削弱和动摇，而且未来还会更加巩固。