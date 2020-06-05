美国吁寻找方法打击部分在美上市的中国公司

美国总统特朗普昨天（4日）呼吁金融监管机构在60天内提出建议，寻找方法打击在美国上市但不遵守适当会计准则的中国公司，以保护美国投资者。

综合路透社和香港电台网站报道，特朗普在一份备忘录表示，中国从美国市场占优，但部分公司未能遵守在美国证交所上市的规则，行动违背美国法律的透明度，为投资者带来巨大风险，是时候采取行动制止。

他表示，已经指导包括财长姆努钦、联储局主席鲍威尔，以及证券和商品期货交易会委员会主席在内的金融小组，向行政部门提议，在未来两个月内采取行动，遏制某些中国企业在美国上市。

美国务卿蓬佩奥当天也警告美国的投资者，留意中国公司的欺诈会计行为，并赞扬纳斯达克交易所最近收紧上市规则的行为，应成为世界各地其他交易所榜样。

美国纳斯达克交易所此前限制那些缺乏会计透明度的公司进行首次公开募股，而美国参议院5月20日通过的法案规定，若外国发行人连续三年无法满足审计要求或无法证明不受外国政府的控制，将禁止其证券在美国交易，这或将导致阿里巴巴、百度等中国公司退市。

“美国投资者不应面对那些不遵守美国企业同等规则的企业所隐藏的过度风险。”蓬佩奥在声明中表示。“我赞同纳斯达克审计企业的要求，以确保所有上市公司遵守国际报告和检查标准。”

美国国务院负责经济增长、能源和环境事务的副国务卿克拉奇周三，不应允许任何国家对美国投资者撒谎，以此获得不公平的优势，特别是在美国市场上。他补充说，政府内部正在努力，设法使美国投资者更多地了解中资企业在会计方面的不透明性。

一位美国高级官员则说，他希望美国证券交易委员会能够对2013年与中国签署的一份谅解备忘录进行评估，该备忘录允许中国公司在中国法律禁止的情况下不分享信息。

该官员表示：“应该在这个时间点对上述豁免进行评估，看看它是否仍然合适，如果不合适，就应该撤销。”