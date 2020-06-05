美军神盾舰昨天航经台湾海峡

美军第七舰队凌晨透过官方面簿粉丝页贴文披露，神盾级驱逐舰拉塞尔号（USS RUSSELL，DDG-59）昨天（4日）穿越台湾海峡，部署到第七舰队责任海域，支援维持印、太地区安全任务。

据联合新闻网报道，台湾国防部上午发布新闻稿证实，美军一艘作战舰昨天由北向南航经台湾海峡，续向南航行，并指美军舰经台湾海峡为执行一般航行任务。国防部也表示，全程掌握周边舰、机相关动态，状况正常。

第七舰队在释出航经台湾海峡的讯息中，贴文开端就注明“TAIWAN STRAIT (June 4, 2020)”。

依据公开资讯，这是美国军舰今年第七度通过台湾海峡，前面六次分别为1月16日、2月15日、3月25日、4月10日、4月23日与5月13日。

美国第七舰队发言人蒙森（Reann Mommsen）昨天回覆记者提问时，并未直接回应有关六四事件的猜测，表示拉塞尔号依据国际法，在当地时间4日至5日通过台湾海峡，这种通过台湾海峡的行动，展现美国对自由、开放印度太平洋的承诺。

蒙森也说，超过一个世纪以来，美军每天都在南海执勤，美军所有的举动均是依据国际法，且展现美国会持续在国际法所允许之处飞行、航行与执行任务，无论当下发生何事。