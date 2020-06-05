香港禄泉楼感染途径仍未明 专家倡扩大撤离范围

香港沙田沥源村禄泉楼已有七名居民感染2019冠状病毒疾病，香港卫生署昨天（4日）将该楼10及12室近百名居民撤离检疫。不过，香港大学感染及传染病中心总监何柏良认为，由于禄泉楼的病毒传播途径未明，认为署方应扩大撤离范围。

综合《星岛日报》和香港电台网站报道，何柏良今天在电台节目中以2003年沙斯九龙湾淘大花园爆发个案为例，指病毒有三种可能的传播途径，包括公共环境、水渠或排气喉、以及气流传播，若有居民咳嗽或打喷嚏，飞沫可能随气流传到邻居或走廊，因此认为应扩大撤离范围。

何柏良此前受访时也表示，担心大厦内仍有其他感染人士，甚至有其他含病毒量很高的超级传染者。

禄泉楼昨天再出现一名72岁男住客确诊，该楼累计感染居民增至七人。卫生署卫生防护中心昨表示，连同较早前的个案，禄泉楼已有三户居于12室的居民染疫，也有居于另一楼层10室的居民早前都确诊，由于10室与12室单位的厕所气喉相连，为安全起见，昨日即时疏散禄泉楼10室及12室的居民到检疫中心隔离14日，共涉及约20多户，为数不足100人。

不过，政府专家顾问、中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌今天指出，由于感染个案不算多，暂时无必要整幢楼撤离。

许树昌也认为，现阶段传播途径未必与喉管有关，相信确诊患者较大机会透过公共设施感染，例如在大堂、升降机及接触信箱等，如果透过喉管传播病毒，一般应“由上而下”传播，但此次最先确诊的居民是住在较低楼层。