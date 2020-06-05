消息：美国或允许部分中国航司继续执飞赴美客运航班

在美国宣布禁止中国客运航班飞美后，中国民航局昨天放宽了国际客运航班计划。据美国政府和航空公司官员透露，此举将使美国修改禁令，允许一些中国航空公司的客运航班继续执飞美国航线。

据路透社报道，美国政府在周三宣布，将从6月16日起禁止中国客运航空公司的航班飞往美国，而知情官员指，美国运输部计划在未来几天发布修改后的禁令。

美国运输部没有立即就此评论，但该部门曾在周三表示，允许中国航空公司执飞的定期客运航班数量，将与中国政府允许美国航空公司执飞的航班数量相同。运输部也提出，该指令是为了恢复美国和中国航空公司之间的公平竞争。

美国的禁令适用于中国国航，中国东方航空公司，中国南方航空公司和厦门航空，中国的航空公司目前每周有四趟往返美国的航班。在美国宣布禁止中国客运航班飞美后，中国民航局周四调整国际客运航班计划，放宽外国航空公司国际客运航线航班限制，并从6月8日起，实施航班奖励和熔断措施。

美国政府官员和航空公司高管私下对中国修改后的规定表示担忧，目前尚不清楚航空公司是否会同意每周只飞一次中国，因为它们已经申请批准每天两到三个航班。

达美航空和美国联合航空本月已要求恢复飞中国的航班，两家公司均表示正在评估中国民航局的指令。美国航空集团发言人则说，公司仍坚持10月底恢复飞中国航班的原定计划。