美台三度举行虚拟会议 讨论疫情合作

美台两个多月来三度举行虚拟会议，讨论疫情合作。美国国务院发言人办公室昨天（4日）透露，美台官员前举行虚拟太平洋岛屿会议（Pacific Island Dialogue），加强对防疫的协调工作，并讨论成功制止病毒传播的台湾模式。

据联合新闻网报道，该会议的与会者包括美国在台协会（AIT）处长郦英杰、美国国务院主管澳洲、纽西兰及太平洋岛国事务副助卿孙晓雅（Sandra Oudkirk）、台湾外交部次长徐斯俭等人。

根据美国国务院发出的媒体通知内容，美台正在加强对抗疫情传播的重要合作，希望世界各国均能从台湾慷慨贡献和令人印象深刻的专业知识中获益，且称台湾拥有充满活力的民主制度，且是良善力量，将带给将能促进全球民众的健康与福祉。

新闻稿指出，AIT、美国国务院、美国国际开发署（USAID）、美国美国疾病防治中心（CDC）、美国内政部、台湾的外交部和美台经济文化代表处（TECRO）召开虚拟对话，是为了强化在太平洋地区对抗疫情提供的协助。会议中也讨论了“台湾模式”如何成功制止病毒传播。

国务院指出，太平洋岛屿对话在2019年启动，是美台探索扩大合作，以满足台湾在太平洋地区外交伙伴的发展需求。由于疫情太平洋地区所造成的巨大冲击，因此召开虚拟的太平洋岛屿对话，以找出防疫缺口及制定合作对策。

此前美国国务院透露，美台于3月31日讨论如何扩大台湾的国际参与，各国能从了解“台湾模式”受益，当时的与会者包括AIT和国务院资深官员，台湾方面则有外交部次长谢武樵与驻美代表高硕泰等人。

美国国务院民主人权与劳工局助理局长戴斯绰（Robert Destro）4月28日晚间，也与台湾官员透过全球合作暨训练架构（GCTF）互动。戴斯绰表示，在中国大陆掩盖疫情讯息时，卫福部长陈时中天天举行记者会，向民众传递最新讯息，展现政府负责的态度，并称赞陈时中在台湾已是类似“摇滚明星”。

根据国务院发出的媒体通知内容，美台本月3日召开虚拟太平洋岛屿会议，美台正在加强对抗疫情传播的重要合作，希望世界各国均能从台湾的贡献和令人印象深刻的专业知识中获益，且称台湾拥有充满活力的民主制度。