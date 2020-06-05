粤港澳警方同步开展今年首次统一清查行动

在中国公安部的统一指挥下，广东省公安厅与香港、澳门警方于5月18日起开展“雷霆2020”联合打击行动，并在5月22日至23日，粤港澳三地警方同步展开统一清查行动。广东省公安厅今天（5日）透露，清查行动期间，广东警方破获刑事案件920余起，抓获犯罪嫌疑人1350余名，查获涉毒人员460余名。

据中新社报道，行动期间，广东警方也缴获各类毒品1.07千克，查获火药枪、气枪、射钉枪等各类枪支65支，空包弹、铅弹、钢珠弹等各类子弹14147发。

据了解，“雷霆2020”联合打击行动以来，广东警方重点打击跨境涉枪涉爆以及危险品犯罪、涉黑恶违法犯罪。

针对打击有组织跨境犯罪，深圳、珠海等地警方抽丝剥茧深入研判，采取多波次收网行动，成功打掉多个跨境犯罪团伙。汕尾市公安局联合汕尾、深圳、东莞三市海警开展统一收网行动，成功侦破一起涉嫌组织、运送他人偷越国（边）境案，成功抓获涉案人员20名。

针对跨境黑恶在逃人员全力开展追逃缉捕，广州、汕头、东莞、江门、潮州等地警方抓获多名命案在逃人员。针对涉枪涉爆及危险品犯罪开展拉网式清查，通过对爆破作业现场常态化网上巡查，及时整改安全隐患；深入排查易滋生枪爆隐患的地区、部位和场所，及时发现收缴非法枪爆物品；指导物流企业严格落实收寄验视、实名收寄、过机安检“三个100%”制度。

广东省公安厅有关负责人表示，广东警方将与港澳警方进一步加强交流、沟通和协作，加大联合打击各类违法犯罪活动的工作力度，不断巩固和扩大打击跨境有组织犯罪战果，共建“平安湾区”“便利湾区”“共享湾区”，为粤港澳大湾区的建设创造更加良好的治安环境