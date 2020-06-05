中国自行车在西班牙销售额增超22倍

随着欧洲疫情缓和，各国5月上旬开始逐步“解封”，代步工具大受欢迎，包括中国自行车和电动车出口量暴涨，上万元的“土豪”车型也遭遇抢购，中国厂商尽管加班加点生产，订单仍排到1个月后。

据中新社报道，阿里巴巴旗下跨境电商平台速卖通获取的最新数据显示，西班牙市场自行车销售额5月同比增长超22倍，意大利、英国均增长四倍左右；电动滑板车的欧洲销售额也大幅增长，意大利、英国、法国分别增长了近九倍、八倍、四倍，电动滑板车销售额体量本身就很大的西班牙也增长了近三倍。

“原本备在海外仓的货，一周就卖空了，第二批还在路上就被订完，第三批我们又多备了3到4倍的货。”电动滑板车品牌Janobike的创始人李小龙表示，从3月份复工以来，其销售额持续增长，月环比增幅达30%至40%。

目前，Janobike合作的上游车架厂家已24小时满负荷开工，想要尽早拿货，甚至要靠“走后门”。自行车品牌SAVA的速卖通负责人郭振鹤也表示，4月以来订单环比增长30%以上，产能吃紧，原本下单后三天之内就能发货，现在至少要等一周。

火爆的订单同样让电动车品牌Sheng Milo的生产线应接不暇。5月Sheng Milo在速卖通上的订单环比4月翻了一倍，该公司运营负责人何冲说：“工人每天加班到晚上12点，订单仍然排到了一个月之后。”据他介绍，Sheng Milo正在紧急招工，计划将厂房面积和工人规模都扩大一倍。

无论电动滑板车还是自行车，在欧洲市场上的普遍售价都在1000美元上下（约1393新元），高端款则超1600美元，折合约万元人民币以上，但仍供不应求。“欧洲当地政府为鼓励骑行提供了补贴，有了补贴，低端款相当于对折，高端款相当于只卖低端款价格，所以现在高端款也卖空了。”李小龙介绍说。

在自行车和电动车行业中，中国拥有从零部件到组装整车的完整产业链。“中国出口的自行车占世界市场份额的70%以上，电动车占比还要更高。”速卖通运动品类负责人李凯表示，中国产品的性价比优势显著，海外需求一直很旺盛。

李凯介绍，此次疫情影响下，海外线下店关门停业，消费者不得不选择线上购物，为了保障疫情期间物流通畅，速卖通紧急扩容了西班牙海外仓，并保证法国、比利时、波兰等国的海外仓服务“不断线”。商家利用中欧班列备货到海外仓，跨境运输时效比海运减少半个月以上。依靠速卖通在欧洲布局的海外仓体系，即使像自行车和电动车这样的大件，普遍三天就能送达消费者手中，泛欧地区能做到“7日达”。