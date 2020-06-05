中国教育部挂牌督办广西小学保安砍人案

广西梧州一小学昨天（4日）发生保安持刀伤人事件，导致39名师生受伤。中国教育部今天宣布挂牌督办该事件，要求全力救治受伤人员，速查速办。

据香港中通报道，中国教育部要求启动应急预案，迅速派人前往广西，指导地方全力救治受伤人员，速查速办。中国国务院教育督导委员会办公室也印发重大事项督办单，并由一名副局长带队，会同公安部组成联合督导组，于6月5日赶赴梧州，督促地方妥善处置事件，及时回应社会关切，同时全面排查校园及周边安全隐患，严防类似事件再次发生。

同时，国务院教育督导委员会办公室印发了紧急通知，要求其他各省份务必引以为戒，切实树立安全第一、生命至上意识，深入开展学校安全隐患排查，大力强化日常监管，把好门，管住人，切实维护好复学复课期间教育教学秩序和师生生命安全。

广西梧州市苍梧县委宣传部昨日通报，当天早上8时30分，旺甫镇中心小学发生一起持刀伤人事件。经初步核查，受伤人数39人，其中37人轻微伤，2名成人伤势稍重，已全部送往医院救治，送至医院的伤员主要以轻度颅脑外伤为主，目前生命体征平稳，但需要留院观察治疗。

事发后，当地官方成立多个工作组开展相关工作，全力救治受伤学生和教职员工，做好善后处置和学生家长、教职员工的心理安抚工作。同时，教育部门马上开展全市大排查，杜绝此类事故再次发生。

据了解，持刀伤人的是旺甫镇中心小学一名50岁的男保安，目前行凶动机不明。梧州市人民检察院表示，梧州市、苍梧县两级检察院昨天已派出检察官迅速提前介入该事件。