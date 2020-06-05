中国教育部：全面推进高校课程思政建设

中国教育部今日（5日）宣布《高等学校课程思政建设指导纲要》（以下简称《纲要》），全面推进高校课程思政建设。《纲要》提出，课程思政建设要在所有高校、所有学科专业全面推进，坚定学生理想信念，切实提升立德树人的成效。

据教育部官网的最新信息，在课程思政建设的总体目标和重点内容上，《纲要》提出，课程思政建设要在所有高校、所有学科专业全面推进，围绕全面提高人才培养能力这一核心点，围绕政治认同、家国情怀、文化素养、宪法法治意识、道德修养等重点优化课程思政内容供给，提升教师开展课程思政建设的意识和能力。

《纲要》指，要系统进行中国特色社会主义和中国梦教育、社会主义核心价值观教育、法治教育、劳动教育、心理健康教育等，切实提升立德树人的成效。

《纲要》也对推进高校课程思政建设进行了整体设计，其中强调要科学设计课程思政教学体系，根据不同课程的特点和育人要求，分别明确公共基础课、专业课、实践类课程课程思政建设的重点。

另外，要结合学科专业特点分类推进课程思政建设，明确文史哲类、经管法类、教育学类、理工类、农学类、医学类、艺术类等七类专业课程的课程思政建设主要内容，并要求有机融入课程教学。高等职业学校根据高职专业分类和课程设置情况，分类推进。

与此同时，《纲要》要求着力提升专业教师的课程思政建设能力，并完善课程思政建设评价激励机制，建立健全多维度的课程思政建设成效考核评价体系。

消息指出，教育部将组建高校课程思政建设专家咨询委员会，提供专家咨询意见。教育部还将选树一批课程思政建设先行校、一批课程思政教学名师和团队，推出一批课程思政示范课程，建设一批课程思政教学研究示范中心，设立一批课程思政研究项目，充分发挥示范典型的引领带动作用。